تعرف على التشكيلة المثالية للاعبين المعتزلين في 2023

اختار الكثير من نجوم كرة القدم العام 2023 لاعتزال ممارستها بعد سنوات طويلة من التألق مع انديتهم و منتخباتهم تاركين خلفهم ذكريات سعيدة و اخرى حزينة ميزت مسيراتهم الاحترافية .

وضع موقع ترانسفير ماركت المختص تشكيلة اعتبرها مثالية تضم اللاعبين الذين اعتزلوا كرة القدم في العام الحالي 2023.

فاختار لحراسة المرمى الايطالي جيان لويجي بوفون الذي قرر تعليق الحذاء نهائيا بعدما بلغ ال45 عاما.

واختار للدفاع الثنائي الذي تألق مع اتلتيكو مدريد البرازيلي جواو ميراندا و الاوروغوياني دييغو جودين في المحور ومعهما كظهيرين الكرواتي شيمي فيرساليكو و الالماني جوناس هيكتور.

و اختار لخط الوسط ثلاثي خطف الاضواء في الدوري الاسباني و في الدوري الانجليزي الممتاز و في المونديال و يضم كل من الالماني مسعود اوزيل و الاسبانيين ديفيد سيلفا و سيسك فابريغاس.

اما خط الهجوم فاختار له اسماء كانت ترعب الحراس هم البلجيكي ايدين هازارد و الويلزي جاريت بيل و السويدي زلاتان ابراهيموفيتش .