بالأسماء.. إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب "ميكروباص" أعلى كوبرى جامعة المنصورة

أصيب 12 شخصا اليوم الأربعاء فى حادث انقلاب سيارة “ميكروباص” أعلى كوبرى جامعة المنصورة فى اتجاه المنصورة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم .

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى جامعة المنصورة ووجود مصابين .

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم.

والمصابين هم محرم رجب عبدالسلام يحي 55 عاما بجرح سطحي بالجبهه وكدمه شديده بالصدر ونجلاء محمد أحمد محمد 38 عاما بكدمه بالرأس وجني سعد جلال عبد الحميد 12 عاما باشتباه كسر بالساق اليمني و توفيق محمد محمد دلال 72 عاما باشتباه كسر باليد اليمني وياسمين محب ريان 18 عاما بجرح قطعى بالراس 5 سم وكدمات متفرقة بالجسم و ياسمين محمد مجاهد 19 عاما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومقيمين مركز نبروه بالدقهلية .

كما أصيب أيضا كلا من أمانى طه احمد الجارحى 19 عاما بجرح قطعى بالرلاس 5 سم وكدمات متفرقة بالجسم وأميرة عماد طه 20 عاما باشتباه كسر الساعد الايمن و مريم السيد حسب الله 21 عاما باشتباه كسر بالضلوع و مروة محمود صلاح 25 عاما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعيد سامى رضوان 37 عاما ومصابه مجهولة الاسم أنثى 19 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم ومقيمين جميعا بيلا محافظة كفر الشيخ .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.