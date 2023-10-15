الجزائر: حققنا "إنجازات اقتصادية هامة" في ظل الركود العالمي

أكد رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبدالرحمن، أن بلاده حققت "إنجازات اقتصادية هامة" في ظل الظرف الاقتصادي العالمي المتسم بالركود، والوضع الجيو-استراتيجي المضطرب، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح عبدالرحمن - في تصريحات صحفية اليوم /الأحد/، عقب انتهاء الجلسة المخصصة للرد على استفسارات نواب البرلمان الجزائري- أن الجزائر "عرفت كيف تسير شئونها السياسية والاقتصادية والمالية"، مضيفا أنها "ماضية في تحقيق هذه النهضة، وتنويع مصادر الاقتصاد بإعادة بعث الاستثمار وفق أسس جديدة مبنية على الشفافية وترشيد النفقات العامة".

وأضاف أن حكومته عملت خلال الفترة الماضية على تحسين القدرة الشرائية والظروف المعيشية، مؤكدا على أهمية المثابرة وبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية، قد توقع خلال عرضه حصيله سياسة وعمل الحكومة خلال العام الماضي أمام المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، تحقيق بلاده خلال عام 2023 الجاري نمو اقتصاديا يقدر 3ر5 بالمائة، وذلك بالرغم من حالة الشك وعدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي.