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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس التونسي: الحق الفلسطيني لن يضيع أبدا

قيس سعيد
قيس سعيد
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الحق الفلسطيني لن يضيع أبدا، مجددا تضامنه ودعمه للشعب الفلسطيني أمام تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأضاف خلال الاحتفال بالذكرى 60 لعيد الجلاء في تونس اليوم الأحد أنه بهذه المناسبة: ''سنعمل على أن تستقل فلسطين وأن تتمكن من إجلاء هؤلاء الذين يقتّلون كل يوم أبناء شعبنا في فلسطين''.
وشدد قيس سعيد على أن تونس ستظل مرفوعة الراية في كل مكان ليعتز بها كل تونسي، مشيرا إلى أن بلاده لن تنسى أجيالا من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم مخلصين للوطن.
وأكد الرئيس التونسي ضروة تطهير الوطن من الذين تنكروا للشهداء ومن أجل تحقيق استقلال تونس. 
وتحيي تونس في 15 أكتوبر من كل عام ذكرى الجلاء وهو تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية عام 1963.

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