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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تعلن التعليمات والشروط في حالة القبول بالمرحلة الثانية برياض الأطفال

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير عام المديرية، ظهور نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال في تمام الساعة الثامنة مساءًا اليوم.

ويأتي ذلك وفقاً للتعليمات والشروط في حالة القبول برياض الأطفال  ( ولا يتم القبول بدونها ):

١- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .

٢- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .

٣- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .

٤- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية:

١- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .

٢- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .

٣- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا .

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التربية والتعليم رياض الأطفال محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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