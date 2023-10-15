فوز فريق بحثي بكلية علوم الملاحة ببني سويف في مسابقة  "ناسا سبيس"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز فريق بحثي بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ضمن العشر فرق الفائزة على مستوي الجمهورية في مسابقة NASA Space Apps Cairo ، والتي نظمتها المنظمة العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بشراكة استراتيجية مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة، وبالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث ضم الفريق الطالب محمد محمود السيد حرحش والطالب عماد عاطف حلمي خليل بالفرقة الثالثة بالكلية.

من جانبه، هنأ رئيس الجامعة الفريق الفائز ، مؤكداً علي أهمية المسابقات العلمية في تعزيز روح الابتكار والتدريب على ريادة الأعمال، فضلاً عن صقل شخصية ومواهب الطلاب، وتطوير قدراتهم العقلية، مثمنًا كافة الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم قدرات الطلاب الإبداعية في كافة المجالات التي تخدم أغراض التنمية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة NASA Space Apps Cairo تُعد حدثًا تكنولوجيًّا عالميًّا ، يضم الطلاب المبتكرين والمفكرين للتنافس من أجل إيجاد حلول لتحديات حقيقية تتعلق بالبيئة، والأرض، والفضاء، تُطرح من قبل وكالة ناسا، مشيرًا إلى أن فعاليات المسابقة جرت بين 151 فريقًا من أصل 350 فريقًا متقدمًا، تم تصفيتهم إلى عشرة فرق فائزة على مستوى مصر.