بالصور.. انعقاد الاجتماع التحضيري الشهري لقوة العمل السكانية بالأقصر

عقدت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، الاجتماع التحضيري الشهري لقوة العمل السكانية، بحضور مقرري الوحدات الفرعية بالمراكز ومنسقي المديريات والمراكز والادارات والقرى والجمعيات الأهلية وفريق عمل وحدة السكان واللجان النوعية للشباب المتطوع بالوحدة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات، وبناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتم عقد الاجتماع بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، تحت إشراف هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الادارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وبرئاسة رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر؛ وحضور الدكتور أحمد العراقي المنسق العام لوحدة السكان، وكمال فؤاد رئيس الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي، وحضور (135) من اعضاء وحدة السكان ولجان التنسيق والمتابعة والشباب المتطوع بالوحدة والجمعيات والمؤسسات الاهليةّ.

وناقش الاجتماع، عرض وبحث آليات تنفيذ تكليفات وزير التنمية المحلية بما جاء في الكتب الدورية لسنة 2023 م وبحث عمل الوحدات الفرعية بالمراكز والمدن وعرض المعوقات للجهات المختلفة والتي كان من أهمها طبقاً لتوصيات الكتب الدورية تفعيل دور لجان التنسيق والمتابعة، وتشكيل لجان التنسيق والمتابعة بجميع المراكز والمدن وممثلي الادارات الخدمية على المستوى المحلى ودعم المراكز بالشباب المتطوع والمجتمع المدني.

كما تم اقتراح تنفيذ مبادرات وتدخلات عاجلة لحل مشكلات يتم رصدها من خلال مؤشرات المحافظة أو الشباب المتطوع أو رصد مشكلات من قبل مقرري اللجان بالمراكز، كما تم عمل مقابلات شخصية لعدد من الشباب الجدد الراغبين في التطوع في وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر.

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