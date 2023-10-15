400 حالة اعتقال في أسبوع واحد بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، من رام الله، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال يواصل سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين.

وأضافت "السلامين"، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية، وتم تحويل أكثر من 50 آخرين للاعتقال الإداري في إسرائيل، مضيفة أن هناك أكثر من 400 حالة اعتقال منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، وتواصل الرشقات الصاروخية من الاحتلال على القطاع.

وأكدت أن الاحتلال وجه رسائل إلى بعض مستشفيات غزة بالإخلاء الفوري.

وفى وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته نفذت توغلات برية في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إن "قوات المشاة والمدرعات بحثت عن مواقع البنية التحتية للمسلحين والرهائن"، مضيفًا أنهم سيهاجمون بقوة كبيرة المناطق التي تم إخلاؤها في غزة.

وأضاف بيان جيش الاحتلال، أنهم مستعدون بقوة للمراحل القادمة من الحرب على غزة.