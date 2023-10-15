بالصور.. هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالإسكندرية مع انخفاض درجات الحرارة

بدأ منذ فجر اليوم الأحد، سقوط أمطار شديدة علي جميع مناطق مدينة الإسكندرية، وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية بسقوط امطار متوسطة إلى شديدة، ونشاط ملحوظ للرياح، مشددة علي توخي الحذر والابتعاد عن المرور من المنازل القديمة واللوحات الإعلانية، ومحاولة الاحتماء بداخل المنازل لحين انتهاء سقوط الأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أمس تعرض مدينة الإسكندرية لسقوط أمطار متوسطة إلى شديدة علي جميع أنحاء المحافظة بنسبة 60%، مع انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 21 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل الي 14 كم/ ساعة، وارتفاع أمواج البحر والتي تصل إلى 1.5 متر.

كما أعلن المهندس محمود نافع رئيس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات القصوي في جميع احياء المحافظة، مع انتشار سيارات رفع المياه المتراكمة علي مدار الساعة، منعا للازمات المرورية.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

ووجه بضرورة اتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

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