فيتوريا.. يرفع درجة الاستعدادات القصوى في التدريبات قبل ودية الجزائر

واصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، رفع درجة الاستعدادات القصوى في التدريبات داخل معسكر المنتخب المقام حاليًا في الإمارات، والذي يستعد فيه الفراعنة لخوض ودية منتخب الجزائر غدًا الإثنين، ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.



وعلمت «البوابة نيوز» من مصدر خاص بالجهاز الفني لـ«الفراعنة»، أن فيتوريا أهتم خلال التدريبين السابقين بالجمل الذي يسعى لتحفيظها للاعبين وطريقة اللعب الخاصة به، ووضع خيوط ربط بين اللاعبين الجدد بعد الظهور العشوائي بينهم في مباراة تونس وزامبيا، لتأكيد وجودهم فى قائمة الفراعنة لتدعيم صفوف الفريق، عن طريق إجراء بعض التقسيمات بين اللاعبين لأكثر من مرة، بمعنى أن يتم تغيير اللاعبين من تقسيمة إلى الثانية للوصول لأفضل نتائج ربط بين اللاعبين.



يأتي ذلك لأن منتخب الجزائر منتخب قوي ومن التصنيف الأول في قائمة المنتخبات المشاركة ببطولة أمم إفريقيا.