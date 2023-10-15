«الأونروا» تصدر نداءً عاجلاً لحماية المدنيين في غزة

أصدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، أمس السبت، نداء عاجلا للسلطات الإسرائيلية لحماية جميع المدنيين الذين يحتمون في غزة.

ووفقا للموقع الرسمى للأمم المتحدة فإن البيان جاء فى الوقت الذي انتهت فيه المهلة التى فرضتها إسرائيل لنحو 1.1 مليون مدنى لمغادرة الجزء الشمالى من القطاع، قبل ما يتوقع أن يكون تقدما كبيرا للقوات البرية الإسرائيلية داخل غزة.

وتابع البيان "أن ملاجئ الأونروا فى غزة وشمال غزة لم تعد آمنة.. وأن هذا أمر غير مسبوق".

وذكرت الوكالة أنه وفقا لقواعد الحرب، لا يمكن استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والعيادات ومبانى الأمم المتحدة.

وشددت الوكالة على أن "الأونروا لا تدخر أى جهد فى الدفاع عن أطراف الصراعات للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين، بما فى ذلك أولئك الذين يلتمسون اللجوء فى ملاجئ الأونروا".

وأشارت الأونروا إلى أن العديد من الفئات الضعيفة، وخاصة النساء الحوامل والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، لن يتمكنوا من الفرار إلى الجنوب.. وأضافت أنه "ليس لديهم خيار ويجب حمايتهم فى جميع الأوقات."