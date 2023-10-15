«المركزي التونسي»: زيارة وفد صندوق النقد الدولي ديسمبر المقبل دليل على إعادة التواصل

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن الزيارة التى سيقوم بها وفد من صندوق النقد الدولى إلى تونس فى الفترة من 5 إلى 17 ديسمبر المقبل، تعد إشارة إيجابية على إعادة التواصل بين الطرفين.

وبين فى حوار أدلى به إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة بمراكش بالمغرب من 9 إلى 15 أكتوبر الجارى، أن هذه الزيارة ستتم فى إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلقة بمراجعة أداء الاقتصاد التونسي وإصدار تقرير بشأنه.

وأضاف أن المراجعة على أساس المادة الرابعة تقوم بها كل البلدان الأعضاء فى الصندوق بما فى ذلك الاقتصادات القوية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ولا تعد تونس استثناء خاصة وأننا لم تقم بذلك منذ سنتين.

كما أشار محافظ البنك المركزى التونسى - الذى يشارك فى هذه الاجتماعات بوصفه محافظ تونس فى الصندوق - إلى أن الإصلاحات التى تمت مناقشتها مع مؤسسة الإقراض الدولية وقع تجسيدها وتطبيقها ضمن قانون المالية لسنة 2023 على غرار الترفيع فى الأداء على القيمة المضافة للمهن الحرة ملاحظا أن هذه الإصلاحات أدت إلى تحقيق مردودية على مستوى تحصيل العائدات الجبائية.