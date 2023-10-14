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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية السعودية والصين يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

السعودية والصين
السعودية والصين
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أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، اتصالا هاتفيا، بنظيره الصيني وانج يي.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحث وزير الخارجية السعودي، الصين، بحكم دورها كعضو دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة.

وأكد على أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديدا القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016)، بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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وزير الخارجية السعودي الصين غزة
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