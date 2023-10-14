أمطار خفيفة تضرب الإسكندرية مع توقعات بشدتها خلال الساعات المقبلة

شهدت مساء اليوم السبت مدينة الإسكندرية، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق داخل المحافظة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية اليوم بسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على الإسكندرية.

بدأت منذ قليل تساقط الأمطار الخفيفة في منطقتي العامرية والعجمي، وصولًا إلى منطقة غرب والجمرك ووسط الإسكندرية، ثم منطقة شرق والتي شهدت أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع تراكم السحب المنخفضة والتي من المتوقع أن يصاحبها أمطار شديدة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع تساقط الأمطار الشديدة غدًا الأحد، في كافة أنحاء ومناطق محافظة الإسكندرية، على فترات متقطعة بنسبة 60%، بجانب انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع سرعة رياح معتدلة 24 كم/ساعة، وارتفاع أمواج البحر المتوسط من 1إلى1.5متر.

أعلن المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة اعتبارا من صباح السبت الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣.

وأكد "نافع" علي رفع درجة الاستعدادات وتم نشر سيارات رفع المياه والبدلات، تستمر أعمال التطهير للشنايش و المطابق والبيارات، مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.