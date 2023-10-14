ضحية الشهامة.. تفاصيل مقتل شاب بطلقات نارية على يد 3 أشخاص بالمرج.. والد الضحية: ابني دافع عن فتاة من التحرش فأمطره المتهمون بالرصاص

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الحادية عشرة مساء حالة من الهدوء كانت تسود منطقة كفر الشرفاء بالقاهرة، حتى قطع صمت السكوت الذى يسيطر على الأجواء صوت طلقات نارية يعقبها صراخ وعويل قادم من أحد المنازل بالمنطقة بسبب قيام أحد الأشخاص بإنهاء حياة شاب فى مشاجرة دامية بسبب دفاع الضحية عن فتاة من التحرش أثناء مرورها بالشارع توعد خلالها المتهم بالنيل من الضحية وقام بتوعده بالنيل منه وفور مشاهدته خارجا لعمله أطلق عليه وابلا من الطلقات النارية وفور سقوطه جثة تركه ولاذ بالفرار.

«البوابة نيوز» كشفت تفاصيل تلك الواقعة المأساوية التى أصبحت حديث أهالى المنطقة بالمرج، فى البداية يقول والد الضحية" شحاتة. م": "ابنى راح منى فى غمض عين كان رايح شغله رجع فى كفنه"

بتلك الكلمات الممزوجة بالدموع،روى والد الضحية تفاصيل مقتل نجله على يد عاطل، حيث أكد والد الضحية، أنه منذ أن قدم إلى المنطقة برفقة أسرته لم يحدث وأن تشاجروا مع أحد من الأهالى، ولم يكن بينهم وبين أحد ثمة خلافات سابقة تؤدى إلى ما حدث لنجله "على"، بل ما قام به نجله من شهامة دفاع عن فتاة أثناء سيرها بالشارع أمام أعين المارة عندما شاهد ٣ أشخاص يضايقونهاأثناء استقلالهم دراجة نارية، ولم يتدخل أحد من الأهالى أثناء مشاهدتهم لتلك الواقعة،فعاتبهم نجلى على معاكستها ونشبت مشادة كلامية بين المتهمينونجلى وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وقام الأهالى بالتدخل وفض الخلاف فيما بينهم.

وأوضح والد الضحية، أنه عقب ذلك قام أحد المتهمين أمام الجميع بالتوعد للنيل من نجلى فى أقرب وقت، بسبب ماحدث له من إهانة على حد قوله أمام المارة، وعقب ذلك حذرت والدة الضحية بعدم الاحتكاك بالمتهمين مرة أخرى حتى لاتحدث مشاجرة مرة أخرى بينهم، وبعد مرور عدة ساعات على الواقعة وأثناء توجه نجلى إلى عمله بمنطقة النزهة وخروجه إلى الشارع فوجئ بالمتهمينيستقلون دراجة نارية وفور مشاهدتهم له قام أحدهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية استقر أحدها فى صدر نجلى وهربوا بعدها.

وأضاف الشاهد، أن المتهمينكانوا يقيمون بشارع آخر من ذات الحى ومعروف بأنهم جميعا سوابق، حيث يقومون بالعديد من المشاجرات مع الأهالى بسبب خلافات مستمرة بينهم وبين آخرين بسبب سوء سلوكهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهمالسلاح المستخدم فى الواقعة

وكان قرر قاضى المعارضاتبتجديد حبس المتهمينبقتل شاب فى المرج ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليه بعد انتهاء الصفة التشريحيةللمتوفى، وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميليةللمباحث وضبط المتهمينبالواقعة.

وعثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب مقتول بالرصاص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مقتول بطلقات نارية، وبسؤال والده اتهم ٣ أشخاص بارتكاب الواقعة.

ويجرى رجال المباحث التحرياتوسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبةللوقوف على ملابسات الواقعة لضبط المتهمينواتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.