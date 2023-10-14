تصفيات يورو 2024.. منتخب أوكرانيا يتخطى مقدونيا الشمالية بثنائية

تخطى منتخب أوكرانيا، مقدونيا الشمالية بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب أيبت أرينا في العاصمة التشيكية براج، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ونجح المنتخب الأوكراني في احتلال وصافة المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2024 بفضل فوزه على مقدونيا الشمالية، خلف منتخب إنجلترا المتصدر، ومتفوقًا على منتخب إيطاليا صاحب المركز الثالث حتى الآن.

أحرز جيورجي سوداكوف لاعب شاختار دونيتسك الهدف الأول في الدقيقة 30، ثم أضاف أولكسندر كارافاييف مدافع دينامو كييف ثاني الأهداف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويستضيف منتخب إيطاليا، مساء اليوم السبت، منتخب مالطا على ملعب سان نيكولا، ضمن منافسات نفس الجولة المذكورة أعلاه.

ورفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن منتخب إنجلترا المتصدر، ونفس عدد النقاط عن منتخب إيطاليا ثالث الترتيب، بينما تجمد رصيد منتخب مقدونيا الشمالية عند 7 نقاط في المركز الرابع، فيما يتذيل منتخب مالطا الترتيب بلا نقاط.