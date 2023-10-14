تشكيل منتخب المغرب لمواجهة كوت ديفوار وديًا

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كوت ديفوار، في المباراة الودية التي تجمع بينهما في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويواجه المنتخب المغربي، اليوم السبت، نظيره الإيفواري على ملعب فيليكس هوفويت بواني في أبيدجان، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتحتضن كوت ديفوار، فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام في العام المقبل خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

ويقود هجوم أسود الأطلس، يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني، بمعاونة أمين عدلي لاعب باير ليفركوزن الألماني.

ويتواجد في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب، ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، وأشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي.

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة كوت ديفوار

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – غانم سايس – يحيى عطية الله

خط الوسط: عز الدين أوناحي – أمين حارث – سليم أملاح – نصير مزراوي

خط الهجوم: أمين عدلي – يوسف النصيري.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، رفقة منتخبات، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، وتنزانيا، فيما يقع منتخب كوت ديفوار، بالمجموعة الأولى مع نيجيريا، غينيا الإستوائية، وغينيا بيساو.