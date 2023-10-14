نائب محافظ البحيرة تفتتح معرضًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في دمنهور

افتتحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، معرضًا للسلع الغذائية بمدينة دمنهور، تزامنًا مع أول أيام تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والتي انطلقت اليوم السبت بجميع الأسواق المصرية.

وتفقدت نائب محافظ البحيرة، أجنحة المعرض والذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع مديرية التموين بالبحيرة.

ويتضمن المعرض مختلف المنتجات من السلع الغذائية واللحوم بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وخلال جولتها أشادت نائب محافظ البحيرة بالمبادرة والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على تلبية إحتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية، مشيرة إلى أن المبادرة ستكون لصالح المواطن حيث تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً مما سيسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق.

ووجهت بلبع، بضرورة العمل على توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة المتحركة بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشددة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، مع ضرورة تواجد لافتة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضه، وذلك لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أو من يقوم بإحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية.

وأشارت بلبع، إلى جهود محافظة البحيرة فى التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

الجدير بالذكر أن السلع الأساسية التي ستتضمنها المبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، و تتراوح نسبة التخفيضات ما بين 15 و25% للسلع المحددة.