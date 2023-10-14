بعد فوزه في فينيسيا.. عرض فيلم Me Captain بمهرجان القاهرة السينمائي

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، عن العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم الدراما الإيطالي “Me Captain” للمخرج ماتيو جاروني، وذلك خلال فعاليات نسخته الـ45، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل.

يتتبع الفيلم رحلة المغامرة التي قام بها سيدو وموسى، وهما شابان يغادران داكار ليشقا طريقهما إلى أوروبا؛ في ملحمة معاصرة عبر مخاطر البحر والصحراء وأهوال مراكز الاحتجاز في ليبيا.

عُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث فاز بـ 10 جوائز بينها الأسد الفضي لأفضل إخراج وجائزة أفضل ممثل شاب نالها بطل الفيلم سيدو سار. إضافة إلى ذلك، فقد فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم أوروبي في مهرجان سان سيباستيان السينمائي، وهو مُرشح دولة إيطاليا في القائمة الطويلة لجوائز الأكاديمية (الأوسكار) هذا العام.