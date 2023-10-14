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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف السويس يكرم الفائزين في مسابقة التربية الدينية المسيحية.. صور

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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كرم الأنبا بموا أسقف السويس الفائزين فى مسابقة التربية الدينية المسيحية، حيث قام بتوزيع الجوائز عليهم، وكان ذلك بكنيسة مارجرجس بمدينة الصباح، و تم إعداد مسابقة لكل مرحلة من المراحل التعليمية على حدة (من الابتدائي وحتى الثانوي)، بمختلف المدارس تحت إشراف قداسة البابا تواضروس الثاني ووزارة التربية والتعليم.
والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أطلقت بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مسابقة جديدة للثقافة المسيحية.

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الارثوذكس الأنبا بموا التربية الدينية المسيحية البابا تواضروس الثاني الارثوذكسية
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