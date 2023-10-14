وزير البترول: نولي أهمية قصوى لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة

أكد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية إن استراتيجية الوزارة تولى اهمية قصوى لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة ، لافتاً إلى إنه تم إنشاء إدارة خاصة بتحسين كفاءة الطاقة فى هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة للقطاع ، موضحاً ان تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ستحقق قيمة مضافة والاستغلال الامثل للموارد وتحافظ على كفاءة الأداء.



جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022 – 2023 ، ومتابعة خطة الشركة في تنفيذ عدد من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية لزيادة معدلات الإنتاج.

واشاد المهندس طارق الملا بالنتائج التي حققتها الشركة ، وبالدور الذي تقوم به في المساهمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والزيوت الاساسية وتقليل كميات الاستيراد من تلك المنتجات.

ووجه الملا بالعمل على وضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية للشركة لتكون فى مصاف الشركات الدولية فى هذا المجال ، والعمل على استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، والاستثمار فى رفع كفاءة العاملين، وكذلك بحث فرص المساهمة مستقبلاً فى مشروعات ومجالات التحول الطاقى ومصادر الطاقة الخضراء لخفض الانبعاثات وذلك تماشياً مع استراتيجية قطاع البترول والسعى الدائم والمستمر نحو الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية بما يحقق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 .

واشاد الملا باداء الشركة فى البورصة المصرية مما يعزز من مكانتها في السوق المحلي ، ويعكس ثقة المساهمين فى اداء الشركة.

وطالب الملا بزيادة المشاركة في المسؤلية المجتمعية كالتعليم والصحة وغيرها من لتحقيق التنمية المستدامة، موجهاً الشكر للعاملين بالشركة على ما تحقق من نتائج أعمال وحثهم على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.