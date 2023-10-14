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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مصابي حادث انقلاب أتوبيس طريق سوهاج - البحر الأحمر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم السبت، مستشفى سوهاج الجامعي لتفقد مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق سوهاج/البحر الأحمر والاطمئنان عليهم، بحضور الدكتور سامي النجار  وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد النحاس مدير مستشفى سوهاج الجامعي.

وتابع المحافظ عملية نقل المصابين، واطمأن على الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجها بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين حتى تماثلهم للشفاء، داعيا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

كانت غرفة الأزمات الرئيسية بالمحافظة قد تلقت بلاغا، منذ قليل، بوقوع حادث انقلاب أوتوبيس على  طريق سوهاج/البحر الأحمر ، وقد تم الدفع فورا بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل  المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

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