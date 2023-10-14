"البرلمان العربي" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الإبادة الجماعية بفلسطين

قال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الأولى والمركزية التي توحد العرب جميعًا، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والحاسم لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ورفع الحصار الجائر على قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية فورًا للقطاع.

وأضاف العسومي، خلال كلمته في الجلسة العامة بمقر جامعة الدول العربية، اليوم السبت: لا شك أن التضحيات التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة عنف وغطرسة آلة الحرب الغاشمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، يثبت للعالم مجددًا أن عزيمة وإرادة صاحب الحق لن تنكسر أبدًا.ونوه رئيس البرلمان العربي، بأن سياسات القتل والتدمير والتهجير لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني، وإنما ستزيده إصرارًا في الدفاع عن حقوقه المشروعة، متوجهًا بتحية إجلال وإكبار لأشقائنا في دولة فلسطين الذين يخوضون معركة وجود دفاعًا عن هويتهم.