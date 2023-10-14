وحدتان صحيتان بالأقصر تستعدان للحصول على اعتماد جودة نظرا لتميز الخدمة

أنهت وحدة طب أسرة « البعيرات» ووحدة طب أسرة « أرمنت الوابورات» التابعتين لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، استعدادتهما للحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، بالتزامن مع جولة اللجنة لتفقد الوحدتين اليوم السبت، لاجتياز شروط ومعايير الاعتماد GAHAR.

وتخدم وحدة طب أسرة « البعيرات»، حوالي 21790 شخص، وقدمت الوحدة 134 ألف خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظه الأقصر، أما وحدة طب أسرة « ارمنت الوابورات»، فهي تخدم حوالي 10916 مواطن، وقدمت الوحدة 68.9 ألف خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وتقدم الوحدتان، العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن: (عيادة طب الأسرة - الفحص الطبي الشامل - عيادة الأسنان - عيادة تنظيم الأسرة - خدمات المعمل – خدمات أشعة الأسنان – التطعيمات ورعاية الطفل - الإسعافات الأولية – الصيدلية - خدمات الطب الوقائى - متابعة الأطفال الأصحاء - مبادرات ١٠٠ مليون صحة - التثقيف الصحي) ، وتقدم الوحدتين الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا.

ولحجز موعد للكشف بالوحدة أو بالمراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، من خلال مركز الاتصال الآلي المجاني 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.

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