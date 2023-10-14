بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان التمور الثالث في الوادي الجديد

انطلق الملتقى التسويقي الثاني للتمور "مهرجان التمور" في حي الأمل بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، وذلك لمدة يومين حتى 15 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات احتفال المحافظة بعيدها القومي وبمشاركة 100 عارض ومشارك في الملتقى.

حضر افتتاح الملتقى السفير أبو بكر صار وزير الحج في دولة السنغال، و 7 محافظين حاليين هم محافظو محافظات ( مطروح – الفيوم – المنوفية – أسيوط – أسوان- كفر الشيخ – الغربية) والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب عبد الحميد بدوي، عضو رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورجال أعمال ومستثمرين.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم السبت، إن الملتقى التسويقي الثالث للتمور المصرية، يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، مشيراَ إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.

وأوضح الزملوط، أن الملتقى يضم معرضاَ لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به 100 عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، وكذلك تنظيم مسابقة لاختيار أفضل الفئات من بين المشاركين بالملتقى.

وأكد الزملوط، الملتقى التسويقي للتمور يضم ندوات علمية عن الوضع الراهن لآفات التمور في المحافظة، ورصد واستكشاف علم المستقبل في الإدارة الذكية لسوسة النخيل الحمراء، وتأثير التغيرات المناخية على أمراض نخيل البلح، والحد من التغييرات المناخية باستخدام منتجات النخيل الثانوية في تغذية الحيوان، كما ينظم ملتقى التسويقي للتمور مسابقة لاختيار ملكة جمال التمور لعام 2023، لاختيار الأطفال من سن 6 حتى 12 عاماً.

وأشار الزملوط، إلى أن المهرجان جرى من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، وتضمن معرضا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، ويشمل محاور مختلفة في الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة في زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.

ولفت الزملوط، إلى أن الملتقى له عدة أهداف أبرزها تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور لاستهداف الأسواق التصديرية، عرض أهم أصناف التمور المصرية، ومتطلبات مصانع التمور من خدمات، توثيق الروابط بين منتجي ومصنعي ومصدري ومسوقي ومستخدمي التمور، إلقاء الضوء على أهم النواتج الثانوية للنخيل وتعظيم الاستفادة منها.