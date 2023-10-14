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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه المنوفية: بدء تنفيذ أنشطة التوعية المائية بمدارس المحافظة

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أنشطة توعوية متعددة بعدد من مدارس المحافظة بهدف نشر الوعي المائي لدي للطلاب وتعليمهم السلوكيات الصحيحة للمحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أنه سيتم تنفيذ عدة أنشطة التوعية بمختلف مدارس المحافظة وفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية بهدف نشرثقافة الوعي المائي وتوصيل رسائل مختلفة تهدف لترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدي النشء  

وذكر،  نفذ فريق التوعية عدة أنشطة لتعريف الطلاب علي أهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياه بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدولة والأسرة والفرد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على الصرف الصحى بالمنازل .

وأضاف، تم تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب التفاعليه داخل المدرسه من ورش حكي و مسابقات فنيه ومسابقات تلوين ولأنشطه تفاعلية وتوعيه الطلاب بالخط الساخن ١٢٥ والخدمات التي يقدمها وكذلك تعريفهم بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها مثل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإضافة إلي توزيع مطبوعات تحث على ترشيد الاستهلاك.

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التربية والتعليم التقنيات الحديثة استهلاك المياه المبادرة الرئاسية حياة كريمة توعية الطلاب
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