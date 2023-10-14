ضبط الجناة فى واقعة سرقة مليون و150 الف جنيه عبر سطو مسلح بأطفيح

كشفت أجهزة الامن بالجيزة ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من تاجر أقمشة باطفيح وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا بأنه حال إستقلال (تاجر أقمشة- مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى بدائرة المركز، إعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم وإستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 10 أشخاص) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد 9 من المتهمين وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 محدث صوت- سلاح أبيض- 3 سيارة " إثنين منهم مُستخدمين فى إرتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالى المسروق).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر أحدهم أن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية، فإختمر فى ذهنه سرقته مما دعاه للإتفاق مع باقى المتهمين لإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.