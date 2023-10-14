ads
السبت 14 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية العماني يبحث هاتفيا مع نظرائه بدول "التعاون الخليجي" التصعيد في قطاع غزة

وزير الخارجية العماني
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال اتصالات هاتفية، مع نظرائه وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التصعيد في قطاع غزة.
وأكد الوزراء - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم /السبت/ - أنه على المجتمع الدولي والأطراف الدولية الداعمة لجهود استئناف عملية السلام، مسؤوليةً أساسية للتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري في فلسطين وفتح الممرات الإنسانية للسكان في غزة، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي والإنساني.

ads
مجلس التعاون لدول الخليج غزة عمان
ads