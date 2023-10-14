وزير الخارجية العماني يبحث هاتفيا مع نظرائه بدول "التعاون الخليجي" التصعيد في قطاع غزة

السبت 14/أكتوبر/2023 - 11:16 ص

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال اتصالات هاتفية، مع نظرائه وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التصعيد في قطاع غزة.

وأكد الوزراء - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم /السبت/ - أنه على المجتمع الدولي والأطراف الدولية الداعمة لجهود استئناف عملية السلام، مسؤوليةً أساسية للتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري في فلسطين وفتح الممرات الإنسانية للسكان في غزة، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي والإنساني.