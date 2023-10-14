بالصور.. سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ متمثلة في سقوط غزير للأمطار صاحبها رياح خفيفة وغيوم كثيفة في سماء المدينة، في الوقت الذي شعر المواطنون بانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

ودفعت الأجهزة التنفيذية والأحياء بمعدات شفط وكسح المياه لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار، كما رفعت غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء والمديريات الخدمية، حالة الطوارئ، لمواجهة أي تداعيات لحالة الطقس.

في سياق متصل، لم تتأثر عمليات شحن وتفريغ السفن بميناءي شرق وغرب بورسعيد بحالة الطقس غير المستقرة، كما أنتظمت حركة عبور السفن المجرى الملاحي لقناة السويس.

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