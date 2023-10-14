عشرات الشهداء بينهم أطفال جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة

السبت 14/أكتوبر/2023 - 10:39 ص

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزلا على رؤوس ساكنيه في بلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر فلسطينية في القطاع إن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعمل على إخلاء السكان الذين مازالوا أحياء من المنازل التي تعرضت للقصف وانتشال جثث الشهداء.

واستشهد عدد آخر من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف إسرائيلي آخر على سوق النصيرات وسط قطاع غزة، وفي مناطق متفرقة.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن قذائف صاروخية أطلقت على مدنيين فلسطينيين وهم في سوق النصيرات، ما أدى إلى وقوع شهداء بينهم أطفال، وإصابة آخرين نقلوا عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وقال شهود عيان إن القصف تم من بوارج الاحتلال الحربية على طول الساحل الغربي لمدينة خان يونس جنوب القطاع، مُشيرين إلى أن الطائرات الحربية بمشاركة المدفعية نفذت أحزمة نارية على طول الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مناطق الأمن العام، والكرامة، وأرض الشنطي في مدينة غزة.

واستشهد صباح اليوم، 5 فلسطينيين وأصيب 11 آخرون في غارة صاروخية من الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل وسط مدينة خان يونس.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا بالقرب من مخيم المغازي وسط القطاع بنحو 4 صواريخ، ودمره بشكل كامل.

وجددت طائرات الاحتلال قصفها لمحيط مبنى السفينة غرب مدينة غزة.

ونقلت عدة إصابات بقصف منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة إلى مستشفى الشفاء.

وجرى كذلك انتشال شهيدين جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل مأهول بالسكان في مدينة رفح جنوب القطاع، فيما لا تزال طواقم الإسعاف تواصل البحث عن مفقودين تحت الركام.

