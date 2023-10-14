وكالة الأنباء الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف مستشفى في "جباليا"

هدد الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مستشفى "العودة" في "جباليا" بالقصف، مُطالبًا بإخلائه.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن عملية إخلاء تجرى للمرضى والطواقم الطبية من المُستشفى؛ حيث يجري نقل جميع الحالات المرضية إلى المستشفى الإندونيسي.

تأتي هذه التهديدات في ظل أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها قطاع غزة، حيث توشك المنظومة الصحية بأكملها على الانهيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم سماح الاحتلال بإيصال الكهرباء والمياه.

والوقود للقطاع منذ بداية العدوان قبل سبعة أيام، فيما يتكدس آلاف الجرحى في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوقف لحظة عن استقبال جرحى العدوان.

وفي مدينة القدس المحتلة، استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في بلدة "العيسوية"، الواقعة شمال المدينة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل بالرصاص الحي في البلدة، نقل إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

وذكرت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة أن الشهيد هو الطفل ليث مرة (15 عامًا)، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإصابات لم تستطع طواقم الإسعاف إخراجها، بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال على البلدة.