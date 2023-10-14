الناقد عبد الرازق حسين عضوًا بلجنة تحكيم ملتقى الميكرو تياترو الرابع

قررت إدارة الملتقى الدولي الرابع للميكرو تياترو، اختيار الناقد المسرحي عبد الرازق حسين رئيس تحرير مجلة المسرح عضوا بلجنة تحكيم العروض، وذلك بعد اعتذار الناقد الدكتور عمرو دوارة لظروف مرضية طارئة.

وقالت أمينة أشرف مدير الملتقى، إن سباق العروض يبدأ يوم الإثنين ١٦ أكتوبر الجاري بالإسكندرية بست مسرحيات متنوعة، على أن تبدأ في السادسة مساء وتنتهي في التاسعة والنصف بواقع ١٥ دقيقة لكل عرض.

الميكرو تياترو هو تيار مسرحي ظهر في إسبانيا سنة ٢٠٠٩ مع معاناة الأزمة الاقتصادية بهدف محاولة إيجاد حلول للقضاء على بطالة المسرحيين والفنانين بشكل عام، فتم ابتكار هذا النوع المسرحي اعتمادا على فكرة تقديم عرض لا تتجاوز مدته ١٥ دقيقة لعدد ١٥ متفرج وفي مساحة لا تتجاوز ١٥ مترا مربعا، على أن يتم تقديم عدة عروض في وقت واحد ويتبادل الجمهور دخول العروض واحدا تلو الآخر.

وتنطلق الدورة الرابعة للمتلقى الدولي للميكرو تياترو في مصر، مساء الأحد المقبل، الموافق ١٥ أكتوبر الجاري، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور سمير متولى رئيس الملتقى، والدكتورة نبيلة حسن مؤسس الملتقى في مصر، والدكتورة ماجدلينا كروز الملحق الثقافي في المعهد الثقافي الإسباني ثرفانتس بالقاهرة.

يشارك في هذه الدورة ٢٣ عرضا مسرحيا تتنوع بين فرق المسرح الجامعي، والفرق المستقلة، وفرق أكاديمية الفنون، بإجمالي ٢٣ عرضا مسرحيا لنصوص مصرية مؤلفة خصيصا لهذا النوع المسرحي المكثف.

ويستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، عروض اليوم الأول ١٦ أكتوبر الجاري، والخاصة بعروض الإسكندرية، على أن تستضيف أكاديمية الفنون بالقاهرة باقي العروض حتى الختام في ٢٠ أكتوبر الجاري.

