صائد الدبابات بحرب أكتوبر: هذه كانت مهمتي.. وسجدنا بمجرد العبور

قال البطل محمد المصري والملقب إعلاميا بصائد الدبابات في حرب أكتوبر أن مهمتي في الحرب كانت عبارة عن صد هجوم العدو عند تدمير خط بارليف مشيرا إلى أن ارتفاع خط بارليف كان 27 مترا.

وأضاف محمد المصري صائد الدبابات خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب: كان خط بارليف مزود بخزانات نابلم لتفجير مياه قناة السويس.

وتابع المصري خلال اللقاء قائلا: سجدنا على الأرض بمجرد عبور قناة السويس.

وفي الحلقة حكي "المصري"، تفاصيل 4 ساعات قضاها في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1974 بصحبة المشير أحمد اسماعيل وزير الدفاع وقتها.

كما كشف المصري كواليس تدريباته قبل حرب أكتوبر على استخدام الصواريخ لاصطياد اهداف العدو من الدبابات، ويحكي لحظات اللحظات الصعبة بعد نكسة 67 والأيام العصيبة التي عاشتها مصر وكيف استطاع الجيش المصري رد كرامة لكل المصريين في حربي الاستنزاف وأكتوبر.

كما تطرق المصري خلال اللقاء إلى تفاصيل المقابلة مع العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، قائد اللواء 109 في جيش العدو الإسرائيلي، والذي تم أسره في حرب أكتوبر 1973، مضيفا: "أول ما شافني إداني التحية العسكرية ودي عظمة مصر".

وقال صائد الدبابات في الحلقة: "كنا 4 بنشرب في غطا زمزمية، الشباب دلوقتي عايز قدوة حية، شبعنا كلام".