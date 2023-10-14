ماجدة خير الله لـ«البوابة نيوز»: حرب أكتوبر لم تنل حظها في السينما المصرية

قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن الأفلام التي قُدمت عن حرب أكتوبر 1973 على مدار خمسون عامًا لم تُقدم بالشكل المطلوب وينقصها الكثير.

وأضافت «خير الله» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: وقتها كانت تلك الأفلام تنتج على عجل لكي تواكب الحدث آنذاك، لافتة أنها ترى أن هناك فرصة كبيرة خلال السنوات الماضية كان ينبغي على القائمين بالسينما والدراما استغلالها لتقديم أفلام أفضل لمواكبة الجيل الجديد الحالي الذي لا يعلم شيء عن الحرب ولم يعش تلك الحقبة الزمنية.

وأكدت أن حرب أكتوبر لم تنل حظها من الاهتمام السينمائي فلابد من تقديم أفلام أكثر حداثة وصدقًا فالأفلام الموجودة حاليًا لا تكفي.