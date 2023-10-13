حملة السيسي تشارك في التبرع بالدم دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق

شارك رئيس وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023، في حملات التبرع بالدم للشعب الفلسطيني بمركز الدم الأقليمي بالعجوزة، تضامناً مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية.

وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بتشرفه وأعضاء الحملة بالتواجد فى المجلس القومى لنقل الدم للتبرع بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق، مؤكداً أن وقوف الشعب المصري مع أشقائنا في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي والأمن القومى المصري، وان مثل هذه المواقف تظهر معادن الرجال، داعيا كل مواطن مصرى ومصرية قادر على التبرع بالدم أن يتوجه فورًا للتبرع في نقاط التبرع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.