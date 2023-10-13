ضبط سائق سيارة ميكروباص دهس طالبا بمصر الجديدة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة ميكروباص دهس طالب وتسبب فى وفاته بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفى بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) الطريق إصطدمت به سيارة ميكروباص "مجهولة" ، ولاذ قائدها بالفرار نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ، وبسؤال والد المتوفى (محامى - مقيم بذات العنوان) أيد ما سبق ، وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها ، وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وعلل هروبه خوفاً من المسائلة القانونية وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.