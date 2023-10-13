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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا للاسكواش 2023

نور الشربيني
نور الشربيني
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تأهلت المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا إلى دور نصف النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش 2023، بعد تغلبها على الإنجليزية جورجينا كينيدى، بنتيجة ثلاثة اشواط لشوطين.


ونجحت نور الشربينى فى النجاة من فخ السقوط أمام الإنجليزية جورجينا كينيدى فى مباراة الدور ربع نهائي بطولة US Open 2023 وتفوز عليها بعد ماراثون درامي بنتيجة 3-2 .
وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-1, 6-11, 5-11, 11-8, 11-5 .

وتأهلت «الشربيني» إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الفائز فى لقاء نور الطيب أمام الأمريكية أوليفيا فيكتر.

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نور الشربيني بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش اسكواش سيدات الإسكواش
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