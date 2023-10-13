نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا للاسكواش 2023

تأهلت المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا إلى دور نصف النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش 2023، بعد تغلبها على الإنجليزية جورجينا كينيدى، بنتيجة ثلاثة اشواط لشوطين.



ونجحت نور الشربينى فى النجاة من فخ السقوط أمام الإنجليزية جورجينا كينيدى فى مباراة الدور ربع نهائي بطولة US Open 2023 وتفوز عليها بعد ماراثون درامي بنتيجة 3-2 .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-1, 6-11, 5-11, 11-8, 11-5 .



وتأهلت «الشربيني» إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الفائز فى لقاء نور الطيب أمام الأمريكية أوليفيا فيكتر.