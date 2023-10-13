«كهرباء القناة»: للمرة الأولى تخفيض مديونيات المنزلية والتجارية

أكد المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء أن الشركة حققت إنجازات وتطوير كبير وتحسن كبير في كافة المؤشرات انعكس ذلك على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وكذلك موقف مالي قوي للشركة فقد تم تنفيذ كافة خطط الإحلال والتجديد والتوسعات والصيانة بنسب غير متوقعة.

كما تم للمرة الأولى تخفيض مديونيات المنزلي والتجاري، كما تم تدعيم الشبكات بمئات الكيلومترات من كابلات الجهد المتوسط والمنخفض وتم إنشاء الألف من السورتيهات لفك الاختناقات وتركيب عشرات الآلاف من أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض وتغيير آلاف الكيلو مترات من الموصلات الغير معزولة بوصلات معزولة .

كما تم عرض نجاح شركة القناة لتوزيع الكهرباء في تأمين أكبر مؤتمر للمناخ بمدينة شرم الشيخ، وعرض ما تم تنفيذه من أعمال تطوير شبكة كهرباء جنوب السودان والتي أوشكت على الانتهاء، وفي كلمته أشاد المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بما تحقق من إنجازات كبيرة في شركة القناة لتوزيع الكهرباء خلال العام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتحقيق أداء فاق كل التوقعات، كما أشاد كافة الأعضاء المتفرغين والجهاز المركزي للمحاسبات بما تحقق من إنجازات كبيرة بالشركة وتمنوا مذيد من التقدم والنجاح والازدهار للشركة كونها أحد الركائز الكبرى للشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

وكان قد تم اجتماع الجمعية العامة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة وبحضور أعضاء إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وإشادة غير مسبوقة بما تم من إنجازات بالشركة.

وللمرة الأولى تخفيض مديونيات المنزلي والتجاري كالاتي:

انخفاض متٱخرات المنزلي والتجاري ١٥٣ مليون جنيه عن العام السابق وانخفاض مديونية القطاع الخاص والاستثمارى لـ ٣٤٦ مليون جنيه عن العام الماضي وسداد جميع مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مصر البالغ ٢٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٤ مليار جنيه عن العام الماضى وزيادة سداد الموردين ٩٧١ مليون جنيه عن العام السابق وتنفيذ مقايسات لحساب الغير بنبلغ ٢ مليار و٩٠٠ مليون جنيه مقابل ٢ مليار جنيه و٢٢٠ مليون العام الماضي وانخفاض نسبة الفقد من ١٢.٨٥٪ إلى ١١.٢ ٪ وتعتبر القناة لتوزيع الكهرباء الأولى بين شركات التوزيع الأقل فى نسبة الفقد.