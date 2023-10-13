طبيب «فيوتشر» يعتذر عن استكمال مهامه مع فريق

اعتذر الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب فريق مودرن فيوتشر عن عدم الاستمرار مع الفريق لأسباب خاصة به.

وكلف مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس، الدكتور وليد عبد الرحمن، بقيادة الطاقم الطبي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى استأنف فريق مودرن فيوتشر تدريباته أمس الخميس، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها لهم المدير الفني عقب الفوز على الطلائع بالدوري السبت المنقضي.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط، بعد تحقيق الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة، أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.