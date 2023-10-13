بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الخميس، على ارتفاع مؤشرها العام 46ر30 نقطة ليصل عند مستوى 89ر6622 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 46ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر175 مليون سهم، عبر 10726 صفقة نقدية، بقيمة 8ر45 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيس 19ر14 نقطة ليبلغ مستوى 65ر5480 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة، من خلال تداول 8ر88 مليون سهم، عبر 3776 صفقة نقدية، بقيمة 9ر8 ملايين دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الأول بمقدار 42ر47 نقطة، ليبلغ مستوى 01ر7239 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 في المئة، من خلال تداول 8ر86 مليون سهم، عبر 6950 صفقة، بقيمة 8ر36 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر (رئيس 50) بمقدار 66ر22 نقطة، ليبلغ مستوى 15ر5380 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 42ر0 في المئة، من خلال تداول 4ر57 مليون سهم، عبر 2591 صفقة نقدية، بقيمة 2ر7 ملايين دينار كويتي.