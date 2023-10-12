محمد البدري: القيادة السياسية لم ولن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية

أشاد النائب محمد البدري عضو مجلس الشيوخ، بدعوة الرئيس السيسي لكافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي، موضحا أن سياسة مصر الخارجية تقوم في المقام الأول والأخير على السلام والتنمية والبناء والتعاون.



أكد " البدري" فى تصريحات له، أن ما يحدث بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة كلها، هو الأمر الذي يترتب عليه تفاقم وتدهور في الجانب الأمني، لأن التصعيد الحالي يأثر سلبيا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق من خلال التوصل لحل جذري للقضية الفلسطينية وفقا للقوانين الدولية.



وأوضح أن رؤية الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية تتمثل في السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحماية الشعب الفلسطيني، معقبا:" الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية".

وتابع: على جميع الدول أن تتحرك من أجل توفير المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرضون له من إبادة جماعية يقوم بها العدو الغاشم، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وإطلاق المزيد من المفاوضات لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.



وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وللحفاظ أيضا على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة استمرار الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والمتوازن لحل الدولتين.