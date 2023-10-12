الرئيس السيسي للمصريين: بيوت جيراننا مشتعلة لكن مصر آمنة مطمئنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نواجه التحيات بإصرار وعزيمة علي أن تظل مصر في ريادة، وتحيا مصر.



وتابع الرئيس السيسي، : الأمم بتصمد مش بس بالقيادة بالقيادة والشعب، موضحا أنه لابد أن نتابع الأوضاع الموجودة علي الحدود المصرية، منوهاً أنها لحكمة لا نعلمها مشتعلة.

وأضاف: لما يكون ليك جار عنده مشكلة بتتأثر بيها، لكن البيوت حوالينا مشتعلة ولكن تظل مصر آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، التحية للدول العربية الشقيقة، التي شاركت مصر حربها عام 1973 كشعب واحد وأمة واحدة.

كانت الدول المشاركة والمساندة بحرب أكتوبر بجانب مصر هي؛ الممكلة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، ليبيا، المملكة المغربية، والجمهورية اليمنية.



ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، التي تذيعها قناة "إكسترا نيوز"، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.