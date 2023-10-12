لأول مرة برنامج لصناع المحتوى ومسلسلات خارج الموسم.. إنرجي تكشف عن خطتها الجديدة

يستعد راديو إنرجي 92.1، لتقديم حزمة جديدة من البرامج والمسلسلات المتنوعة، وكشف راديو إنرجي عن خريطته الفترة المقبلة، ومنها تقديم مجموعة من المسلسلات، مثل مسلسل "كامل اصطناعي" للثنائي محمد فراج وبسنت شوقي.

كما أعلن الراديو عن بدء تقديمه لمجموعة من المسلسلات الإذاعية الجديدة التي ترفع شعار "خارج الموسم".

ويقدم الردايو ضمن خطته الجديدة لأول مرة برنامج مخصص لكل صناع المحتوى في ضوء تزايد استخدام السوشيال ميديا وسط الأجيال الحالية، ومن المقرر أن يكون موعد بث برنامج "صناع المحتوي على الهواء"، يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً.

وعلى مدار ساعتين سيقدم كل صانع محتوى وجهة نظره في انتشار السوشيال ميديا، ويضم البرنامج عدد كبير من صناع المحتوى منهم مي إبراهيم، إسلام فوزي، اسما شريف منير، وليد مصطفى، محمد حلمي، نورهان ابو بكر، شفيقة شامل، علاء الشيخ، شهد الشاطر، وستكون أول حلقة الأسبوع المقبل على أن يقدمها صانع المحتوى وليد مصطفى.

وتعود عايدة سعودي بالموسم الجديد من برنامجها "مكلمخانة" والذي يبث من الإثنين للإربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً وتقدم سعودي مجموعة متنوعة من الأغاني والموضوعات المختلفة.

وتواصل على الجانب الآخرى، الإذاعة الشبابية تقديم برامجها المتعددة وهي: