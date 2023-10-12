عرض فيلم تسجيلي للرئيس السيسي خلال تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلم تسجيلي لـ “القوات المسلحة المصرية”، خلال تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، حيث تم عرض كلمة الرئيس السيسي "اللى هيقربلها هشيله من فوق وش الأرض".

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).