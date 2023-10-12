" المشاركة في الانتخابات واجب وطني".. ندوة بمجمع أعلام الزقازيق

عقد مجمع اعلام الزقازيق اليوم الخميس ندوة تثقيفية بمقر مديرية الشباب والرياضة بالشرقية فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار " صوتك مستقبلك .. أنزل وشارك" والتى يقوم على تنفيذها الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

من جانبه أكد دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا على الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العامة للاستعلامات فى التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها جهاز العلاقات العامة الرسمى للدولة .

وأكد عبدالله أن دور الهيئة حيادى وموضوعى للغاية

وشدد محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية على أن التصويت في الانتخابات حق سيادى لكل مواطن يكفله الدستور والقانون

وأوضح أن الواجب الوطنى والظروف التى تعيشها البلاد حاليا تقتضي منا جميعا الالتفاف حول الوطن والمحافظة عليه وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي تحاول النيل من امن واستقرار الدولة.

ودعا وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية كل من له حق التصويت إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات.

أضاف أن المشاركه الفعاله تسهم في بناء مستقبل مشرق للوطن والى التنمية فى كل المجالات.

أشار عبدالعظيم إلى أن عدم المشاركة في الانتخابات تعطي الفرصة للمغرضين وأعداء الوطن إلى استغلال الحدث للنيل من استقرار البلاد

وتمنى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية فى ختام حديثه إلى مجموعة من الشباب أن تشهد الانتخابات الرئاسية القادمة مظهرا حضاريا مشرفا يعبر عن قيمة وأصالة ووعى المواطن المصري .