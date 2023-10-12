انطلاق فاعليات منتدى شرم الشيخ إكسبو دبى

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، الإدارة المركزية لتنمية الشباب ( إدارة التطوع )، بالتعاون مع جمعية تنمية وطن ومركز خدمات التنمية، منتدى شرم الشيخ إكسبو دبى تحت شعار Theway from COP27 to COP28، وذلك فى إطار فاعليات برنامج دورنا، ويتم تنفيذ المنتدى بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من ١٢ حتى ١٧ أكتوبر.

يعمل المنتدى على أربعة محاور رئيسية (الملتقى البحثى نحو سياسات بيئية إبتكارية - مؤتمر السياسات الإعلامية البيئية - محور البرمجة من أجل المناخ Code for Climate - محور الابتكار).

كما يشارك فى المنتدى باحثين من “مصر - المغرب -العراق - ليبيا - لبنان - السودان - فلسطين - سوريا - الجزائر - اليمن - إندونيسيا -بنحلاديش - الصومال”.