أول بيان عاجل بشأن نتيجة الاختبارات الإضافية لـ30 ألف معلم

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ببيان عاجل بشأن نتيجة الاختبارات الاضافية للـــ30 ألف معلم التى حرمت العديد من المعلمين من الالتحاق بهذه الوظائف ، مؤكدة أنه بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال جهاز التنظيم والإدارة النتيجة والتي جاءت مخزية للمعلمين، حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني الا انه للأسف تم رفض المئات منهم ودون إبداء اية أسباب، مما أصابهم بالإحباط الشديد كونهم على غير علم بسبب الرفض على الرغم من استيفائهم كافة الشروط المطلوبة.



وأكملت أبو السعد المعلمين قد اجتازوا كل الإختبارات التي تم وضعها للمسابقة بداية من شهر يوليو 2022 وحتي شهر فبراير ومارس 2023 ( التنظيم والإدارة بنجاح ثم تدريبات التربية والتعليم التربوية والبدنية بنجاح )، الا انهم فوجؤا بصدور النتيجة واستبعادهم دون ان يكون هناك أسباب لذلك، واذا أرادوا أن يقدموا تظلم بذلك فهم لا يعلمون سبب الرفض كي يتقدموا بتظلم بناء عليه وكي يتم تصحيح الامر.



وطالبت النائبة هالة أبو السعد، بالشفافية في اعلان نتائج الاختبارات مع توضيح أسباب رفض من تم استبعادهم من المعلمين، وعلى اى أساس تم التقييم والاستبعاد، وطرق التظلم مع اعلان ذلك للراى العام.