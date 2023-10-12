تداول 275 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

شهدت اليوم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاط كبير في حركة التداول والملاحة خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل دخول وخروج 49 سفينةإلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، وإلى الآن جاري العمل على شحن وتفريغ 40 سفينة، أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاط كبير خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3951 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 46 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة.

وأما عن حركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 275 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.