جامعة عين شمس تحصد مراكز متقدمة على مستوى القاهرة بمبادرة "المشروعات الذكية"

حصدت جامعة عين شمس ممثلة في مشروع الممرضة الآلية (شمس) الذي نفذه فريق بحثي من كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة على المركز الأول على مستوى محافظة القاهرة فئة المشروعات المحلية الصغيرة- حياة كريمة، وكذلك مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة التابع لكلية الهندسة على المركز الثاني على مستوى محافظة القاهرة فئة المشاركات والمبادرات الوطنية غير الهادفة للربح، وذلك خلال مشاركة جامعة عين شمس في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، فى إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP 28 الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة فى نوفمبر القادم بدبي؛ إذ تسلمت نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وشيرين العجرودي مدير مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة الجوائز.

وجاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية" والذي شهده اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وكانت جامعة عين شمس قد شاركت في المسابقة تحت رعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة وجاء الفوز بعد المرور بمراحل التقييم من قبل اللجان التنفيذية المتخصصة بكل محافظة والتي تضمنت ممثلي كل من المحافظة ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والتعليم العالي، والمجلس القومي للمرأة، وذلك لاختيار أفضل المشروعات وفقًا لعدد من المعايير بما يضمن الشفافية وحوكمة عملية التقييم والاختيار، أعقب هذه المرحلة عرض المشروع على لجنة فنية تضم شركاء التنمية من المنظمات الوطنية والدولية، ثم عرض هذه النتائج على اللجنة الوطنية للتحكيم برئاسة محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية.

وكانت أبرز معايير التقييم للمشروعات تتمثل في اشتراطات وزارة البيئة الخاصة بــ(المكون الأخضر، المكون التكنولوجى الذكى، الجدوى الاقتصادية القابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، التمكين وتكافؤ الفرص).

ويعد هذا الفوز تصعيدًا لجامعة عين شمس ممثلة لمحافظة القاهرة للمنافسة على المستوى الوطني مع باقي محافظات جمهورية مصر العربية.

وصرحت نجوى بدر أن الممرضة الآلية (شمس) هو أول روبوت ( ممرضة آلية) من تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات و المعلومات ، و أن فكرة الروبوت جاءت نابعة من الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-١٩ و ضرورة إتباع إجراءات الوقاية قدر المستطاع ، لذا حرص طلاب كلية الحاسبات و المعلومات على تنفيذ مشروع يخدم المريض ويصب في مصلحة القطاع الصحي بالدرجة الأولى.

وأكدت أن جامعة عين شمس تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الامكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل ويمكن تعميمه على نطاق واسع، وتم التواصل بين فريق كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الطب وكلية التمريض حتى تم تقديم مشروع متكامل يفي بالأغراض التي خصص لها.

وأشارت بدر إلى أن الروبوت (شمس) يتحدث العربية ويستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء، كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض.

كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك وفقاً للوجهة المرادة. كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل و إحضار الدواء من الصيدلية وإعطائه للمريض، و يمكنه تنفيذ التواصل بين المريض والطبيب المعالج عن طريقة خاصية الفيديو كول كما يقوم بعمليات التعقيم.

وجدير بالذكر أنه يشارك هذا العام مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس بأعضاء فى لجان تحكيم المبادرة عن محافظتي القاهرة و الجيزة كممثلين عن وزارة التعليم العالى و هم أ.د.سماح الخطيب الأستاذ بكلية الهندسة وعضو فريق مركز التميز للاستدامة ، د.أحمد العوضى مدير مركز التميز للاستدامة، والدكتورة إيمان جمال عضو فريق مركز التميز للاستدامة و المدرس بكلية العلوم جامعة عين شمس.