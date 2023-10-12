"الدولية للصليب الأحمر": المستشفيات في غزة تواجه خطر التحول إلى مشارح بدون كهرباء

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر،أن المستشفيات في قطاع غزة تواجه خطر التحول إلى مشارح بدون كهرباء، مضيفا أن البؤس الإنساني الناجم عن التصعيد أمر بغيض، مناشدا الأطراف الحد من معاناة المدنيين.

وقال مدير اللجنة الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فابريزيز كاربوني - في بيان اليوم الخميس - إن المستشفيات في غزة ومع انقطاع الكهرباء تفقد الطاقة؛ مما يعرض الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات والمرضى المسنين الذين يتلقون الأكسجين للخطر، بينما يتوقف غسيل الكلى، ولا يمكن إجراء الأشعة السينية ومع الوقت ستتحول هذة المستشفيات إلى مشارح".

ولفت مسؤول اللجنة الدولية إلى أن الأسر في غزة تواجه بالفعل صعوبة في الحصول على المياه النظيفة.

وأكد أن اللجنة على اتصال مع حماس والمسؤولين الإسرائيليين، في اطار الجهود المبذولة بشأن هذه القضية، منوها إلى أن اللجنة الدولية وباعتبارها وسيطا محايدا على استعداد للقيام بزيارات إنسانية وتسهيل التواصل بين الرهائن وأفراد الأسرة وتسهيل أي إطلاق سراح في نهاية المطاف.

